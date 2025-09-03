Transfert de dernière minute : Le PSG va boucler un dernier deal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu actif en terme de recrutement, le PSG a toutefois réussi à dégraisser son effectif en se séparant de tous ses joueurs indésirables. Cependant, ce n'est peut-être pas encore terminé puisque Presnel Kimpembe est encore présent à Paris. Mais sûrement plus pour très longtemps. En effet, le prochain club du champion du monde 2018 se confirme sérieusement.

Cet été, le PSG n'aura pas été particulièrement actif durant le mercato puisque le club de la capitale n'a enregistré que trois arrivées, à savoir celles de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. En revanche, côté départ, c'était très animé, et ce n'est probablement pas terminé.

Kimpembe vers Qatar Sports Club En effet, bien que le mercato ait fermé ses portes dans la majeure partie des pays européens, il est encore ouvert dans différents championnat, notamment au Qatar. Et selon les informations de L'EQUIPE, le PSG pourrait en profiter pour trouver une porte de sortie à Presnel Kimpembe. Le joueur formé à Paris n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et se rapprocherait du Qatar Sports Club.