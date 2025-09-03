Transfert de dernière minute : Le PSG va boucler un dernier deal !

Peu actif en terme de recrutement, le PSG a toutefois réussi à dégraisser son effectif en se séparant de tous ses joueurs indésirables. Cependant, ce n'est peut-être pas encore terminé puisque Presnel Kimpembe est encore présent à Paris. Mais sûrement plus pour très longtemps. En effet, le prochain club du champion du monde 2018 se confirme sérieusement.
Cet été, le PSG n'aura pas été particulièrement actif durant le mercato puisque le club de la capitale n'a enregistré que trois arrivées, à savoir celles de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. En revanche, côté départ, c'était très animé, et ce n'est probablement pas terminé.
Kimpembe vers Qatar Sports Club
En effet, bien que le mercato ait fermé ses portes dans la majeure partie des pays européens, il est encore ouvert dans différents championnat, notamment au Qatar. Et selon les informations de L'EQUIPE, le PSG pourrait en profiter pour trouver une porte de sortie à Presnel Kimpembe. Le joueur formé à Paris n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et se rapprocherait du Qatar Sports Club.
Un dégraissage complet
A un an de la fin de son contrat, Presnel Kimpembe a encore quelques jours pour boucler son transfert puisque le mercato se ferme le 16 septembre au Qatar. Et si jamais ce départ se confirme, le PSG aura parfaitement réussi son opération dégraissage en se séparant définitivement de Marco Asensio et Milan Skriniar (Fenerbahçe), mais également de Carlos Soler (Real Sociedad), Nordi Mukiele (Sunderland), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) et Arnau Tenas (Villarreal). Randal Kolo Muani (Tottenham) et Renato Sanches (Panathinaïkos) ont quant à eux été prêtés.