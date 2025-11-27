Transfert au PSG, il craint le pire…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain suivrait avec attention l’évolution de Maghnes Akliouche à l’AS Monaco depuis un an et demi désormais. L’international français âgé de 23 ans n’a pas encore plié bagage, mais inquiète de plus en plus Walid Acherchour. Selon le consultant de RMC Sport, l’échec d’un transfert au PSG pourrait lui être fatal…

Maghnes Akliouche (23 ans) sera-t-il la nouvelle recrue 100 % française du PSG après Lucas Chevalier, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola ? Depuis le printemps 2024, le comité directeur du Paris Saint-Germain, et plus particulièrement le conseiller football Luis Campos, aurait coché le nom du milieu offensif de l’AS Monaco dans sa short-list.

«Akliouche, plus ça avance, plus ce joueur m’inquiète» Et pourtant, bien que deux mercato d’été soient déjà passés, Maghnes Akliouche n’a pas rejoint le PSG et se trouve toujours à La Turbie. Le joueur de l’AS Monaco est entre temps devenu international français. Cependant, ses performances avec l’ASM n’enchantent pas du tout Walid Acherchour qui s’inquiète d’une descente aux enfers. « Akliouche, plus ça avance, plus ce joueur m’inquiète. La trajectoire, le fait de ne pas être parti… Je ne suis pas sûr qu’il aille à la Coupe du monde et j’espère que le PSG va le sauver ».