Transfert au PSG : Fiasco à 85M€, Ménès balance !

Amadou Diawara

Pour s'attacher les services de Gonçalo Ramos, le PSG a offert environ 85M€ à Benfica au total. Toutefois, le buteur portugais n'arrive pas du tout à s'imposer comme un titulaire en puissance à Paris. Après le nul face au LOSC, Pierre Ménès a pointé du doigt les faiblesses de Gonçalo Ramos.

Tombé sous le charme de Gonçalo Ramos, le PSG a mis la main à la poche pour finaliser son transfert. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 85M€ au total pour arracher l'international portugais à Benfica. Après avoir bouclé le prêt avec option d'achat du buteur de 24 ans lors de l'été 2023, le PSG a levé sa clause pour le conserver définitivement.

PSG : Ramos est à la peine quand il est titulaire Si le PSG a payé près de 85M€ pour recruter Gonçalo Ramos, ce dernier ne s'est jamais imposé comme un titulaire en puissance à Paris. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a expliqué pourquoi.