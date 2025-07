Transfert au PSG, c'est un crève-coeur...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a 13 ans, Marco Verratti était confronté à un dilemme cornélien : surfer sur la vague ascendante avec Pescara et connaître la Serie A avec le club de son cœur ou bien rejoindre un projet ambitieux en pleine construction au Paris Saint-Germain, repris un an plus tôt par le Qatar. Pour la Gazzetta dello Sport, l'Italien de 32 ans est revenu sur cette décision douloureuse.

Marco Verratti va entamer sa troisième saison au Qatar à la reprise. Après deux ans à Al-Arabi, l'ancien milieu de terrain du PSG s'est engagé en faveur d'Al-Duhail. Nouveau départ, nouveau challenge pour Verratti qui va donc connaître son quatrième club après Al-Arabi, le PSG et Pescara son club formateur.

L'appel du PSG a brisé le coeur de Verratti qui rêvait de jouer avec Pescara en Serie A D'ailleurs, Marco Verratti n'a pas pu pleinement profiter de l'expérience que représente de défendre les couleurs du club où il a fait ses classes dans l'élite du football national. Après avoir fait ses preuves en Serie B avec Pescara en 2011-2012, le milieu de terrain alors âgé de 19 ans prenait une décision très difficile : tout plaquer pour rejoindre le projet QSI du PSG après avoir été ciblé par le directeur sportif de l'époque : Leonardo.