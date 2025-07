PSG : Luis Enrique va se régaler avec une recrue spéciale !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait changer de gardien en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Le jeune portier du LOSC devrait rallier Paris dans un transfert estimé à 50M€ (bonus compris). Pour le consultant Patrick Guillou, le profil de gardien du Français est totalement adapté aux exigences de Luis Enrique à ce poste.

« Enrique veut exactement ce genre de gardien »

Âgé de 23 ans, le Français sort d’une belle saison réalisée avec le LOSC. S’il lui faudra forcément passer un cap au PSG, Lucas Chevalier pourrait être une bonne prise pour le club parisien, et pour Luis Enrique qui s’est d’ailleurs déjà entretenu avec lui afin de lui présenter son projet de jeu. Pour Patrick Guillou, cela ne fait aucun doute, l’entraîneur parisien va se régaler avec ce profil. « Chevalier est très bon et est suivi par de nombreux clubs de haut niveau. Il a d'excellents réflexes et est très bon dans les face-à-face. Chevalier est très sûr et calme avec ses pieds, Enrique veut exactement ce genre de gardien qui participe aussi au jeu », a confié le consultant de BeIN Sport auprès de Sky Germany.