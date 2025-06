Transfert au PSG : C’est confirmé pour un attaquant !

Prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal, Randal Kolo Muani pourrait bien ne pas revenir au Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs mois déjà, la presse italienne annonce des négociations pour que l’international français reste à Turin, où on semble avoir beaucoup plus confiance en lui que du côté de Paris, avec Luis Enrique.

L’Italie réussit à Randal Kolo Muani. Troisième plus gros transfert derrière Kylian Mbappé et Neymar, l’international français a été contrait de trouver une solution pour relancer sa carrière loin du PSG. Et ça semble coller avec la Juventus, club avec lequel il disputera le Mondial des clubs qui débutera ce dimanche 15 juin.