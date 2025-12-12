Transfert au PSG : C’est confirmé pour ce phénomène !

Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec le LOSC la semaine dernière, Ayyoub Bouaddi n’en reste pas moins dans le viseur du PSG. Le milieu de terrain de 18 ans est également suivi par plusieurs grands clubs européens. Si Arsenal a été cité, un cador allemand ne serait finalement pas présent sur ce gros dossier.
De quoi sera fait le mercato du PSG ? Selon plusieurs sources, le club parisien commence à envisager certaines pistes au niveau de son entrejeu. L’une d’entre elles mènerait notamment à Ayyoub Bouaddi, prodige du LOSC.
Le PSG sur Ayyoub Bouaddi
Âgé de 18 ans, le crack né en 2007 s’impose véritablement comme un élément indispensable de Bruno Genesio à Lille. Vendredi dernier, Bouaddi a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec le LOSC. Mais comme ce dernier l’a confié à l’Equipe, un transfert l’été prochain n’est pas à exclure. Et clairement, le PSG se tient à l’affût concernant le Franco-Marocain.
Le Bayern Munich n’est pas dans la course
Cependant, le PSG va devoir batailler dans ce dossier. En effet, Ayyoub Bouaddi est également suivi de près par Arsenal, mais aussi par d’autres cadors européens. En revanche, le Bayern Munich de son côté, ne ciblerait pas le milieu de terrain comme le confirme ce vendredi Sky Germany. Un adversaire de moins à battre pour le PSG concernant la signature du phénomène lillois.