Viré avec Aubameyang, le scandale est confirmé !

Avec 3 défaites en 3 matchs, le Gabon a vécu une CAN catastrophique. Et voilà que des décisions radicales ont été prises par le gouvernement. En effet, à la suite de l’élimination des Panthères, le ministre des Sports a prononcé la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga. De quoi faire bondir Nabil Djellit.

Suite à l’élimination du Gabon à la CAN, Simplice-Désiré Mamboula, ministre des Sports gabonais, avait lâché une bombe à la télévision nationale. « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », annonçait-il. Forcément, cette décision radicale avec Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang n’est clairement pas passée inaperçue.

« Ecuele Manga, c’est une farce » Au micro de RFI, Nabil Djellit s’est lui emporté face à la mise à l’écart de Bruno Ecuele Manga. Ne comprenant pas une telle décision du gouvernement du Gabon, il a ainsi balancé : « Ecuele Manga, c’est une farce. Limite, on devrait lui remettre une médaille pour le remercier. Il a 38 balais, il pourrait très bien rester chez lui à regarder la CAN comme d’autres joueurs, rester avec sa famille ».