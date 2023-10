Transfert au PSG, ça ne passe pas du tout avec Luis Enrique

Axel Cornic

L’arrivée de Luis Enrique en lieu et place de Christophe Galtier a changé pas mal de choses au Paris Saint-Germain et a notamment fait quelques victimes. Cela semble être le cas avec Fabian Ruiz, qui ne joue que très peu depuis le début de la saison et qui pourrait bien décider de faire ses valises.

Il y a eu pas mal de changements cet été au PSG et il devrait y en avoir encore, en commençant par le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Des départs semblent en effet se dessiner, avec deux joueurs pas du tout dans les plans de Luis Enrique.

Le RC Lens annonce l’arrivée d’un ancien du PSG https://t.co/vCufJJHQw7 pic.twitter.com/20qhAlzwDh — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Fabian Ruiz sur le départ

Il s’agirait de Fabian Ruiz et de Carlos Soler, que le coach du PSG a pourtant côtoyé par le passé avec la sélection espagnole. Le premier est l’un des milieux les moins utilisés depuis le début de la saison, loin derrière Warren Zaïre-Emery ou encore Vitinha.

Ça coince avec Luis Enrique