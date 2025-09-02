Transfert au PFC : La fake news déballée à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Six années se sont écoulées depuis le transfert définitif de Kevin Trapp du PSG à l’Eintracht Francfort. Et voilà qu’à 35 ans, le gardien allemand quitte à nouveau ses terres pour s’installer dans la capitale… au Paris FC ? Une coïncidence avec la carrière de sa femme mannequin ou bien en marge d’une éventuelle reconversion dans le métier via LVMH ? Trapp a balancé ses vérités pour Canal+.

Izabel Goulart est une mannequin et accessoirement la femme de Kevin Trapp. Alors forcément, les rumeurs ont fusé dans le cadre du transfert de l’ex-portier de l’Eintracht Francfort au Paris FC cet été. La compagne de l’ex-joueur du PSG est-elle derrière sa venue chez le promu ? Le principal intéressé s’est montré cash. « Si j'ai signé au PFC pour ma femme ? Non, pas du tout. Bien sûr aujourd'hui, il y a toujours des choses écrites dans les médias, dans les journaux. Mais ma femme m'a toujours supporté peu importe où j'étais ».

«La carrière de mannequinat de ma femme ? Ce n'était pas du tout la raison pour laquelle j'ai signé au PFC» En interview avec le journaliste Raphaël Domenach de Canal+, Kevin Trapp a tout bonnement reconnu être à son aise à Paris, ville qu’il a côtoyé pendant trois ans entre 2015 et 2018. « Là, j'étais à Francfort pendant beaucoup de temps. Elle était là, avec moi. Ce n'était pas du tout la raison pour laquelle j'ai signé au PFC. Bien sûr, j'aime bien la ville. Je suis venu pour jouer au foot ».