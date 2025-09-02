Transfert au PFC : La fake news déballée à la télévision

Six années se sont écoulées depuis le transfert définitif de Kevin Trapp du PSG à l’Eintracht Francfort. Et voilà qu’à 35 ans, le gardien allemand quitte à nouveau ses terres pour s’installer dans la capitale… au Paris FC ? Une coïncidence avec la carrière de sa femme mannequin ou bien en marge d’une éventuelle reconversion dans le métier via LVMH ? Trapp a balancé ses vérités pour Canal+.
Izabel Goulart est une mannequin et accessoirement la femme de Kevin Trapp. Alors forcément, les rumeurs ont fusé dans le cadre du transfert de l’ex-portier de l’Eintracht Francfort au Paris FC cet été. La compagne de l’ex-joueur du PSG est-elle derrière sa venue chez le promu ? Le principal intéressé s’est montré cash. « Si j'ai signé au PFC pour ma femme ? Non, pas du tout. Bien sûr aujourd'hui, il y a toujours des choses écrites dans les médias, dans les journaux. Mais ma femme m'a toujours supporté peu importe où j'étais ».
«La carrière de mannequinat de ma femme ? Ce n'était pas du tout la raison pour laquelle j'ai signé au PFC»
En interview avec le journaliste Raphaël Domenach de Canal+, Kevin Trapp a tout bonnement reconnu être à son aise à Paris, ville qu’il a côtoyé pendant trois ans entre 2015 et 2018. « Là, j'étais à Francfort pendant beaucoup de temps. Elle était là, avec moi. Ce n'était pas du tout la raison pour laquelle j'ai signé au PFC. Bien sûr, j'aime bien la ville. Je suis venu pour jouer au foot ».
«Une reconversion offerte par le PFC en tant que mannequin chez LVMH ? Non, non (sourire) pas du tout»
Une autre spéculation assez surprenante a circulé au moment de son transfert d’un club disputant la Ligue des champions à un promu dans l’élite du football français : une promesse de reconversion en tant qu’égérie de LVMH, propriétaire partiel du Paris FC ? Une autre fake news dénoncée par Kevin Trapp au Canal Football Club. « Une reconversion offerte par le PFC en tant que mannequin chez LVMH ? Non, non (sourire) pas du tout. Je ne sais pas d’où ça vient. Mais je le prends positivement ».