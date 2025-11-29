Transfert annulé, le gros coup dur à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2016, le jeune Saïf-Eddine Khaoui s’engageait en faveur de l’OM. Ayant disputé 40 matchs sous les couleurs du club phocéen, le Tunisien désormais âgé de 30 ans est revenu sur son passage à Marseille. Ce dernier a d’ailleurs admis que le transfert avorté de Clinton Njie l’avait quelque peu bridé.

De retour en France. Entre 2016 et 2021, Saïf-Eddine Khaoui aura porté les couleurs de l’OM à 40 reprises. En manque de temps de jeu, le Tunisien s’était relancé à Clermont, avant de tenter des aventures plus exotiques aux Émirats Arabes Unis puis en Australie. Cet été, l’ancien Marseillais est revenu en Ligue 2, lui qui s’est engagé en faveur du Red Star.

« À Marseille, ce fut une expérience longue et compliquée » Au cours d’un entretien accordé à Foot Mercato, Saïf-Eddine Khaoui est revenu sur son passage à l’OM, affirmant qu’un départ avorté avait contrarié ses plans. « À Marseille, ce fut une expérience longue et compliquée. Au début, je n’ai pas eu forcément la chance d’enchaîner des matchs. Au début, c’était très bien, j’avais commencé, je me rappelle, à Guingamp, j’avais une bonne relation avec Franck Passi. Il comptait sur moi dans la rotation », confie le joueur de 30 ans avant de poursuivre.