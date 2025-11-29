Transfert annulé, le gros coup dur à l’OM !

En 2016, le jeune Saïf-Eddine Khaoui s’engageait en faveur de l’OM. Ayant disputé 40 matchs sous les couleurs du club phocéen, le Tunisien désormais âgé de 30 ans est revenu sur son passage à Marseille. Ce dernier a d’ailleurs admis que le transfert avorté de Clinton Njie l’avait quelque peu bridé.
De retour en France. Entre 2016 et 2021, Saïf-Eddine Khaoui aura porté les couleurs de l’OM à 40 reprises. En manque de temps de jeu, le Tunisien s’était relancé à Clermont, avant de tenter des aventures plus exotiques aux Émirats Arabes Unis puis en Australie. Cet été, l’ancien Marseillais est revenu en Ligue 2, lui qui s’est engagé en faveur du Red Star.
« À Marseille, ce fut une expérience longue et compliquée »
Au cours d’un entretien accordé à Foot Mercato, Saïf-Eddine Khaoui est revenu sur son passage à l’OM, affirmant qu’un départ avorté avait contrarié ses plans. « À Marseille, ce fut une expérience longue et compliquée. Au début, je n’ai pas eu forcément la chance d’enchaîner des matchs. Au début, c’était très bien, j’avais commencé, je me rappelle, à Guingamp, j’avais une bonne relation avec Franck Passi. Il comptait sur moi dans la rotation », confie le joueur de 30 ans avant de poursuivre.
« Il me dit que Clinton Njie va partir »
« À l’arrivée de Rudi Garcia, il a vu mon âge, il ne me connaissait pas et c’était fini, je n’avais plus la même considération. Il m’a rapidement dit, c’est mieux pour toi que tu trouves un prêt. J’ai donc trouvé Troyes. Ça s’est plutôt bien passé. Ensuite, je suis revenu et Garcia m’a dit qu’il comptait sur moi dans la rotation. J’étais vraiment content. Il me dit que Clinton Njie va partir. Sauf qu’il part, mais visite médicale annulée, il revient et on est mi-août. Du coup, le coach me reparle et me dit qu’au final, ça va être compliqué », conclut Saïf-Eddine Khaoui.