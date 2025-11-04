Transfert annulé : Cristiano Ronaldo proche de rejoindre l’ennemi, la révélation en pleine interview !

Icône de Manchester United, club qu’il a fréquenté entre 2003-2008 ainsi que 2021-2022, Cristiano Ronaldo aurait pu connaître un tout autre destin si un match de pré-saison n’en avait pas décidé autrement. D’accord avec le coach d’Arsenal qu’était Arsène Wenger à l’époque, rival en compétition des Red Devils, Ronaldo a changé d’avis au dernier moment.
Sporting Lisbonne, Manchester United, Real Madrid, Juventus et Al-Nassr. Voici les clubs fréquentés par Cristiano Ronaldo au fil de sa longue et riche carrière entamée à l’été 2002 avec l’équipe première du club portugais. Un an plus tard, celui que l’on surnomme CR7 quittait son pays natal pour le grand nord en Angleterre. Le tout après une rencontre entre le Sporting Lisbonne et Manchester United qui a changé sa carrière et son destin l’été en question.
«J’étais presque là-bas»
Car en effet, avant cette opposition qui avait traumatisé le défenseur de Manchester United John O’Shea, c’est à Arsenal que Cristiano Ronaldo avait accepté de se rendre. « J’ai rencontré Wenger et j’allais venir avant que John O’Shea force Ferguson à me recruter ? Histoire vraie. Le passé, c’est le passé, ça fait partie de la vie. Honnêtement, quand je regarde Arsenal, je vois toujours ce club comme un rival. J’étais presque là-bas. Je ne vais pas dire que j’avais de la passion pour le club, mais j’aime l’équipe, j’aime quand ils gagnent à cause de cette histoire justement ».
«J’étais vraiment tout proche d’Arsenal»
« Mais, c’est la vie et le football c’est toujours une question d’opportunités et de timing. C’est ce que je retiens. Pour être honnête, j’étais vraiment tout proche d’Arsenal. Mais je pense, que mon histoire n’aurait pas été si différente. Arsenal a continué d’être une top équipe. Si Arsenal va gagner la Premier League cette saison ? C’est possible ». a conclu Cristiano Ronaldo pendant son interview avec Piers Morgan sur la chaîne YouTube du journaliste ce mardi.