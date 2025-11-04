Transfert annulé : Cristiano Ronaldo proche de rejoindre l’ennemi, la révélation en pleine interview !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Icône de Manchester United, club qu’il a fréquenté entre 2003-2008 ainsi que 2021-2022, Cristiano Ronaldo aurait pu connaître un tout autre destin si un match de pré-saison n’en avait pas décidé autrement. D’accord avec le coach d’Arsenal qu’était Arsène Wenger à l’époque, rival en compétition des Red Devils, Ronaldo a changé d’avis au dernier moment.

Sporting Lisbonne, Manchester United, Real Madrid, Juventus et Al-Nassr. Voici les clubs fréquentés par Cristiano Ronaldo au fil de sa longue et riche carrière entamée à l’été 2002 avec l’équipe première du club portugais. Un an plus tard, celui que l’on surnomme CR7 quittait son pays natal pour le grand nord en Angleterre. Le tout après une rencontre entre le Sporting Lisbonne et Manchester United qui a changé sa carrière et son destin l’été en question.

«J’étais presque là-bas» Car en effet, avant cette opposition qui avait traumatisé le défenseur de Manchester United John O’Shea, c’est à Arsenal que Cristiano Ronaldo avait accepté de se rendre. « J’ai rencontré Wenger et j’allais venir avant que John O’Shea force Ferguson à me recruter ? Histoire vraie. Le passé, c’est le passé, ça fait partie de la vie. Honnêtement, quand je regarde Arsenal, je vois toujours ce club comme un rival. J’étais presque là-bas. Je ne vais pas dire que j’avais de la passion pour le club, mais j’aime l’équipe, j’aime quand ils gagnent à cause de cette histoire justement ».