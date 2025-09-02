Transfert annulé à l’OM : Coup de théâtre au Real Madrid !

L’OM s’est montré très actif sur le mercato cet été. Afin de se construire un effectif taillé pour la Ligue des champions, le club phocéen a bouclé un nombre conséquent d’arrivées et a multiplié les pistes sur le marché des transferts. Le nom de Dani Ceballos a notamment été évoqué, mais l’échec de ce dossier a poussé le Real Madrid à revoir ses plans.
L’OM s’est une nouvelle fois montré particulièrement actif sur le mercato cet été. Les dirigeants olympiens souhaitaient offrir à Roberto De Zerbi un effectif de taille pour disputer la Ligue des champions. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont donc bouclé un bon nombre d’arrivées, dont celles de Pierre-Emerick Aubameyang et Emerson Palmieri.
Dani Ceballos a dit non à l'OM
Mais l’OM a également essuyé quelques échecs lors de ce mercato estival. Le club phocéen avait notamment tenté d’attirer Dani Ceballos. Mais alors qu’un accord était annoncé, le dossier est finalement tombé à l’eau. Cet échec a d’ailleurs poussé le Real Madrid à revoir ses plans pour la fin de son mercato.
Le Real Madrid a changé ses plans
Comme le rapporte MARCA, les Merengue avaient tout prévu après le départ de Dani Ceballos. Les dirigeants madrilènes avaient identifié son remplaçant, mais ont finalement tiré un trait dessus lorsqu’ils ont su que le milieu de terrain espagnol n’allait pas rejoindre l’OM. Le joueur de 29 ans est donc resté au Real Madrid, et va désormais devoir se battre pour une place dans l’entrejeu de Xabi Alonso.