Transfert annulé à l’OM : Coup de théâtre au Real Madrid !

Pierrick Levallet

L’OM s’est montré très actif sur le mercato cet été. Afin de se construire un effectif taillé pour la Ligue des champions, le club phocéen a bouclé un nombre conséquent d’arrivées et a multiplié les pistes sur le marché des transferts. Le nom de Dani Ceballos a notamment été évoqué, mais l’échec de ce dossier a poussé le Real Madrid à revoir ses plans.

L’OM s’est une nouvelle fois montré particulièrement actif sur le mercato cet été. Les dirigeants olympiens souhaitaient offrir à Roberto De Zerbi un effectif de taille pour disputer la Ligue des champions. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont donc bouclé un bon nombre d’arrivées, dont celles de Pierre-Emerick Aubameyang et Emerson Palmieri.

Dani Ceballos a dit non à l'OM Mais l’OM a également essuyé quelques échecs lors de ce mercato estival. Le club phocéen avait notamment tenté d’attirer Dani Ceballos. Mais alors qu’un accord était annoncé, le dossier est finalement tombé à l’eau. Cet échec a d’ailleurs poussé le Real Madrid à revoir ses plans pour la fin de son mercato.