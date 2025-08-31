Aubameyang : «Ils se trompent», l’annonce cash à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à l’OM un an après son départ à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang compte bien faire taire ses détracteurs. Si certains ont émis des doutes sur son niveau en raison de son âge, l’international gabonais, déjà auteur de deux buts et une passe décisive cette saison, a envie de leur montrer « qu'ils se trompent totalement ».

Parti en Arabie Saoudite, à Al-Qadsiah, l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang est aujourd’hui de retour à l’OM, avec qui il avait inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives lors de l’exercice 2023-2024. Malgré ces statistiques et le bon souvenir qu’il a laissé à Marseille, des doutes ont été émis concernant son âge, lui qui a fêté ses 36 ans au mois de juin. Une source de motivation pour l’international gabonais (77 sélections, 31 buts), qui compte prouver à ses détracteurs qu'ils ont eus tort de douter de son niveau.

« J'avais envie de revenir pour montrer aux gens qu'ils se trompent totalement » « Le challenge est énorme parce qu'il ne faut pas oublier qu'en revenant, il y a énormément d'attente. On vous a connu sous une version, donc forcément on veut au moins la même, si ce n'est mieux. J'avais envie de revenir pour montrer aux gens qu'ils se trompent totalement sur tel âge ou pas tel âge. Je sais que je suis capable de faire encore de grandes choses », a confié Pierre-Emerick Aubameyang, dans un entretien accordé à Téléfoot.