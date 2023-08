Transfert annoncé pour Guendouzi, l’OM doit faire un sacrifice

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2025, Mattéo Guendouzi pourrait quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. L’élimination manquée en Ligue des Champions oblige en effet Pablo Longoria à vendre un ou plusieurs joueurs et le milieu de terrain semble être le candidat parfait au départ, avec un avenir qui pourrait s’écrire du côté de la Serie A.

Après une saison compliquée avec Igor Tudor, on pensait que Mattéo Guendouzi allait pouvoir se relancer avec Marcelino. Mais ce dernier ne devrait finalement pas l’avoir longtemps sous ses ordres, puisque l’international français serait tout proche d’un départ de l’OM.

Mattéo Guendouzi devrait quitter l’OM

D’après les informations de RMC Sport , un transfert de Guendouzi serait devenu une obligation après la qualification manquée en Ligue des Champions face au Panathinaïkós. Il fait dire qu’il est l’a plus grosse valeurs marchande de l’effectif marseillais, puisque le site spécialisé l’évalue à 25M€ le plaçant devant Valentin Rongier (22M€) et Chancel Mbemba (20M€). La Turquie semblait être une solution avec Galatasaray, mais c’est finalement un autre championnat que le joueur de 24 ans passé notamment par la Premier League et la Bundesliga pourrait découvrir.

La Lazio veut baisser son prix de transfert