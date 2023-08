Gros désaccord en coulisse, l’OM tranche pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très actif dans le sens des arrivées cet été, l’OM pourrait encore faire parler dans cette fin de mercato, cette fois-ci côté départ. Mattéo Guendouzi dispose de plusieurs pistes, notamment en Italie où la Lazio s’intéresse à son profil. En coulisse, Maurizio Sarri ferait d’ailleurs le forcing pour s’attacher ses services.

Malheureux au Vélodrome la semaine dernière à l’occasion du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos, auteur d’une main donnant un penalty aux Grecs avant de voir sa tentative stoppée par Brignoli lors de la séance de tirs au but, Matteo Guendouzi n’est pas certain de rester à l’OM cette saison. L’international français est en effet annoncé sur le départ et dispose de plusieurs pistes à l’étranger.

Désaccord à la Lazio, Sarri préfère Guendouzi à Samardzic

Guendouzi est notamment courtisé en Italie. La Lazio Rome lorgne le milieu de l’OM, particulièrement apprécié par Maurizio Sarri. Selon Il Messaggero , l’entraîneur transalpin a rappelé ce lundi à Angelo Fabiani, directeur sportif de la Lazio, la nécessité de se renforcer dans l’entrejeu et privilégie la piste menant à Mattéo Guendouzi, devançant Lazar Samardzic dans son esprit.

L'OM veut 20M€, le prix pourrait faire la différence