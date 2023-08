L'OM veut s'en débarrasser, il a choisi sa prochaine destination

Hugo Chirossel

Après six premiers mois convaincants lors de son arrivée en provenance de la Fiorentina en janvier 2021, Pol Lirola n’a depuis jamais réussi à s’imposer à l’OM. Prêté à Elche la saison passée, le latéral droit âgé de 26 ans est de nouveau poussé vers la sortie cet été. En ce sens, le Genoa et Frosinone sont intéressés. L’Espagnol semble avoir tranché concernant sa prochaine destination.

Depuis plusieurs années, l’OM rencontre des difficultés à se séparer de ses joueurs indésirables. Cet été, les Olympiens ont réussi à trouver une porte de sortie à Bartug Elmaz et Konrad de la Fuente, et plus récemment à Cengiz Ünder, transféré définitivement à Fenerbahçe dans le cadre d’une opération estimée à 15M€, ainsi qu’à Ruslan Malinovskyi, prêté avec option d’achat au Genoa. Mais l’OM veut se séparer d’autres joueurs d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Le Genoa et Frosinone intéressés par Lirola

Dans cette optique, Matteo Guendouzi pourrait s’en aller, lui qui fait l’objet d’un intérêt de la Lazio. Dans le même temps, l’OM essaye également de trouver une porte de sortie à Pol Lirola, sous contrat jusqu’en juin 2026. Arrivé en janvier 2021 en provenance de la Fiorentina, le latéral droit âgé de 26 ans avait réalisé six très bons premiers mois à Marseille. De quoi convaincre l’OM de le recruter définitivement à l’issue de son prêt, contre un montant estimé à 13M€ bonus compris.

Lirola a une préférence pour Frosinone