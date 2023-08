L'OM active une nouvelle piste surprise

Hugo Chirossel

En cette fin de mercato estival, l’OM est à la recherche d’un joueur pouvant évoluer dans le couloir gauche de son attaque. Dans cette optique, les dirigeants marseillais auraient activé une nouvelle piste en Serie A, du côté de l’AC Milan. En effet, ils s'intéresseraient à l’international belge Alexis Saelemaekers.

Le marché des transferts fermera ses portes dans une dizaine de jours et l’OM a encore du travail. Les Olympiens souhaitent encore renforcer leur effectif et sont à la recherche de deux profils : un latéral droit pour suppléer Jonathan Clauss, ainsi qu’un joueur offensif pour son côté gauche.

OM : Guendouzi a déjà validé son transfert https://t.co/FT1gHaEklw pic.twitter.com/MCcKSq6XLJ — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Saelemaekers dans le viseur de l’OM ?

En ce qui concerne le poste d’ailier gauche, l’OM regarderait du côté de la Serie A et plus précisément à l’AC Milan. En effet, d’après les informations d’Abdellah Boulma et de Sacha Tavolieri, les dirigeants marseillais auraient pris des renseignements concernant Alexis Saelemaekers (24 ans).

L’OM veut un prêt avec option d’achat

L’international belge (11 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’AC Milan, qu’il a rejoint il y a trois ans en provenance d’Anderlecht. L’OM serait intéressé à l’idée de s’attacher les services d’Alexis Saelemaekers dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. En parallèle, d'auteurs pistes seraient étudiées pas les Phocéens.