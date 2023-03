Transfert annoncé, il refuse le jackpot pour signer au PSG

La rédaction

Le PSG tient sa première recrue de l'été. Ciblé depuis plusieurs mois par Luis Campos et son équipe, Milan Skriniar a finalement donné son accord pour signer avec le club parisien. Le défenseur slovaque arrivera libre l'été prochain, malgré une blessure au dos, qui devrait handicaper sa fin de saison. Selon nos informations, le joueur a refusé un joli pactole pour pouvoir s'engager avec le PSG.

« Oui, c’est le cas (sur la signature d’un contrat avec le PSG, NDLR), mais je ne peux pas en dire plus à ce sujet pour le moment. J’attends l’accord des clubs ». Dans des propos rapportés par la Fédération slovaque de football en janvier dernier, Milan Skriniar confirmait son arrivée prochaine au PSG. Ciblé depuis plusieurs mois par le club parisien, le défenseur a pris la décision de clôturer son aventure avec l'Inter, en ne prolongeant pas son contrat. C'est libre que le joueur posera ses valises à Paris à la fin de la saison pour signer son contrat. L'issue de ce dossier ne fait plus le moindre doute, malgré les grosses inquiétudes, qui entourent sa condition physique.





Inquiétude pour Skriniar, le PSG rassure

Blessé au dos de manière récurrente, Milan Skriniar ne devrait faire son retour sur les pelouses qu'au cours du mois d'avril selon les informations de Sky Sports. Mais en coulisses, le PSG reste serein. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien estime que ces douleurs sont dues à la négligence de l'Inter Milan, qui n'a pas totalement digéré la nouvelle de son départ. Le joueur n'a pas été soigné correctement, mais un médecin du PSG l'accompagne pour le remettre sur pied. Et selon lui, la blessure n'est pas grave.

Skriniar a refusé des offres bien plus alléchantes

Pas de quoi remettre en cause son arrivée au PSG. Surtout que Milan Skriniar désire porter le maillot parisien la saison prochaine. Toujours selon nos informations, le défenseur slovaque a refusé des offres bien plus importantes pour pouvoir signer à Paris. Chelsea, le Bayern Munich et Manchester City s'étaient manifestés, mais les efforts de Luis Campos ont payé dans ce dossier.