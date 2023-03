Une folie du PSG révélée au grand jour

Thibault Morlain

Star de Manchester United, Marcus Rashford est annoncé comme l’un des objectifs du PSG. Apprécié par Kylian Mbappé, le Britannique est depuis un certain temps maintenant dans le viseur du club de la capitale. L’été dernier, il était déjà question d’une offensive parisienne pour Rashford. Et voilà que selon les informations de la presse anglaise, le PSG aurait bel et bien fait une énorme offre pour le joueur des Red Devils.

Alors que Marcus Rashford fait aujourd’hui le bonheur de Manchester United, il donne des envies à d’autres clubs à l’étranger. C’est notamment le cas du PSG. Afin d’entourer Kylian Mbappé en attaque, le club de la capitale penserait au Britannique. Nasser Al-Khelaïf, président du PSG, avait d’ailleurs confirmé cet intérêt pour Rashford en marge de la dernière Coupe du monde : « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. (…) Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant ».

Un salaire fou pour Rashford au PSG

Mais voilà que cet intérêt du PSG pour Marcus Rashford ne daterait pas d’hier. Lors du dernier mercato estival, le club de la capitale serait déjà passé à l’offensive pour l’attaquant de Manchester United. The Athletic révèle d’ailleurs qu’une offre XXL aurait été formulée au Britannique. Pour convaincre Rashford, le PSG lui aurait proposé un salaire astronomique. A en croire le média anglais, c’était de l’ordre de 455 000€… par semaine.

« Son frère était à Paris en août »