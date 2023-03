PSG, OM… Il dit tout sur ses transferts

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Florian Maurice fait le bonheur de Rennes, où il est le directeur sportif. Auparavant, l’ex-attaquant est passé par de nombreux clubs, surtout en France. Formé du côté de l’OL, il a par la suite rejoint le PSG ainsi que l’OM. Malgré la rivalité entre les deux formations, Maurice y a joué avec à chaque fois des expériences bien différentes.

Depuis plusieurs années maintenant, la rivalité entre le PSG et l’OM fait énormément parler en Ligue 1. Les deux clubs s’opposent, mais cela n’empêche toutefois pas certains joueurs de passer d’un club à un autre. Cela vaut surtout du PSG à l’OM. En effet, ils sont plusieurs à avoir emprunter ce chemin ces dernières années. On peut notamment penser à Fabrice Fiorèse, Lorik Cana ou encore Frédéric Déhu. Une liste dans laquelle on retrouve également Florian Maurice, aujourd’hui directeur sportif de Rennes.

« J’aurais dû écouter Bernard Lacombe, qui me disait de rester »

Formé à l’OL, c’est en 1997 que Florian Maurice est transféré au PSG. Dans un entretien accordé au Progrès , il a d’ailleurs expliqué : « Je pensais me régénérer mais avec le recul, cette blessure est arrivée au pire moment. Je rejoue six mois après avec l’OL où Bernard Lacombe a remplacé Guy Stéphan (octobre 1996). La saison se finit sur un 8-0 contre l’OM, et un doublé pour moi. Mon transfert à Paris est acté (41 millions de francs de l’époque, soit 9 M d’euros actuels, NDLR), mais j’aurais dû écouter Bernard Lacombe, qui me disait de rester un an de plus, en vue de la Coupe du monde, pour laquelle je ne serai finalement pas retenu. Au PSG, j’ai un peu perdu mon niveau après une nouvelle blessure à la cheville ».

« Je signe à l’OM où tout se passera bien mieux »