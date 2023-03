«Le meilleur attaquant d'Europe» : Le PSG tente un transfert de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un grand attaquant, le PSG s'intéresserait à Victor Osimhen qui flambe du côté du Napoli cette saison. La concurrence s'annonce rude puisque que plusieurs clubs anglais sont également sur les rangs. Et la sortie de José Peseiro, sélectionneur du Nigéria, ne risque pas de calmer l'intérêt autour de l'ancien buteur du LOSC.

L'été prochain, le PSG cherchera à recruter un grand buteur, notamment pour épauler Kylian Mbappé qui a plusieurs fois exprimé son souhait d'évoluer aux côtés d'un véritable avant-centre. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, dont celui de Victor Osimhen.

Le PSG s'intéresse à Osimhen

En effet, plusieurs médias, notamment en Italie, affirment que le PSG souhaite se mêler à la lutte pour recruter l'ancien buteur du LOSC qui flambe cette saison à Naples. Auteur de 25 buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues, Victor Osimhen est également suivi par Manchester United et Chelsea ce qui pourrait faire grimper son prix au-delà des 120M€.

José Peseiro s'emballe pour Victor Osimhen