Une annonce tombe pour ce crack, ça ne va pas plaire au PSG

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien, Vitor Roque affole le mercato et se retrouve dans le viseur de plusieurs clubs européens dont le PSG et le FC Barcelone. Néanmoins, l'Athletico Paranaense jette un gros froid dans ce dossier, assurant qu'aucune décision n'était prise et qu'un transfert n'était pas garanti.

Après Endrick, qui rejoindra le Real Madrid en 2024, le nouveau crack brésilien qui affole le marché se nomme Vitor Roque. Du haut de ses 18 ans, l'attaquant de l'Athletico Paranaense est dans le viseur de nombreux clubs européens à l'image du PSG et du FC Barcelone. Cependant, à l'inverse de nombreux clubs brésiliens, l'Athletico n'a pas nécessairement besoin d'argent et pourrait réclamer 50M€ pour 85% des droits du joueur selon les informations de AS . Une tendance qui est d'ailleurs confirmée par Alexandre Mattos directeur exécutif du club brésilien.

Le départ de Vitor Roque n'est pas assuré

« Nous n'avons rien de concret, il n'y a pas de valeur définie. Il y a des discussions, mais l'Athletico se concentre sur une équipe forte, sur le maintien de l'effectif, surtout cette année. Nous n'allons pas être irresponsables, si quelque chose se présente, surtout si le président pense que c'est intéressant, nous essaierons », assure-t-il dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , avant de se prononcer sur l'état d'esprit de Vitor Roque.

«Vitor Roque se concentre ici»