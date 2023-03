Le PSG a déniché son prochain crack, il va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter plusieurs joueurs au milieu de terrain, le PSG s'intéresse notamment à Manu Koné. Le joueur du Borussia Mönchengladbach aurait plusieurs fois été supervisé par le staff parisien. Une nouvelle qui devrait enchanter l'ancien Toulousain qui n'a jamais caché qu'il avait un lien particulier avec le PSG.

L'été prochain, le mercato du PSG s'annonce mouvementé. L'objectif sera notamment de renforcer le milieu de terrain, secteur de jeu en grande difficulté cette saison. Dans cette optique, le nom de Manu Koné revient avec insistance et il aurait d'ailleurs été supervisé à plusieurs reprises par le PSG selon Ekrem Konur. Une nouvelle qui devrait ravir l'ancien Toulousain qui a plusieurs fois évoqué l'intérêt du PSG.

Manu Koné veut jouer avec Mbappé

« Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant », confiait ainsi le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach pour Sport Bild . Et dans les colonnes du Parisien , il se montrait encore plus affirmatif.

«Il y a un lien logique»