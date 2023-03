Transfert : Catastrophe pour le PSG, plombé par cette recrue

La rédaction

Le PSG a de grandes ambitions pour le mercato estival qui approche. Une des superstars de la MNM pliera sans doute bagages, permettant au Paris Saint-Germain de moins être sous le coup du fair-play financier. Néanmoins, le club de la capitale devra faire face à une sortie d'argent qui avait été anticipée mais qui devrait plomber les caisses, celle d'Hugo Ekitike, dont l'option d'achat obligatoire était de 35M€.

Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, N'Golo Kanté, Victor Osimhen... La liste des potentielles recrues de cet été au PSG est longue comme le bras. Mais la réalité financière devrait frapper de plein fouet le club dirigé par le Qatar, puisque l'enveloppe qui sera utilisée pour le mercato estival n'est pas très élevée, surtout qu'il faut en plus rajouter l'option d'achat d'Hugo Ekitike qui s'élève à 35M€.

Un budget de 80M€...

Selon le journaliste de France Bleu Paris , Romain Beddouk, les finances du PSG ne sont pas au plus haut. Il affirme en effet que le fair-play financier contraint le PSG à ne disposer que d'une enveloppe avoisinant les 80M€ cet été. Un montant peu élevé qui ne risque pas de satisfaire toutes les volontés parisiennes. Et ce n'est pas tout...

Mercato : Le PSG court à la catastrophe avec une star, Mbappé enrage https://t.co/3qcnDdDOTI pic.twitter.com/hI8QBNJhXX — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

...qui s'abaise à 45M€

Parmi ces 80M€, il faut déjà enlever 35M€ à cause de l'option d'achat obligatoire du contrat de Hugo Ekitike. Le jeune attaquant, arrivé de Reims cet été n'a pas réussi à prouver et son transfert va plomber encore un peu plus les caisses parisiennes. L'enveloppe dédiée aux transferts cet été est donc estimée à 45M€.