Transfert à Paris : Un gros nom n’en revient pas !

À 32 ans et après être passé par Dijon, Nice et Brest, Pierre Lees-Melou est arrivé dans la capitale la semaine dernière, lui qui a été transféré au Paris FC contre environ 6,5M€. Comme il l’a confié, il ne s’attendait pas à jouer un jour dans cette ville et doit encore s’habituer à tous les inconvénients de la vie parisienne.
Après avoir trouvé un accord « en douze heures », Pierre Lees-Melou est arrivé la semaine dernière au Paris FC, où il s’est engagé jusqu’en 2027. Trois ans après son arrivée à Brest en provenance de Norwich, le milieu de terrain âgé de 32 ans avait besoin de changements, mais ne s’attendait certainement pas à arriver à Paris.
« Jamais je ne me suis dit que je jouerais un jour à Paris »
« Pour être honnête, jamais je ne me suis dit que je jouerais un jour à Paris (rires)... Je ne vous cache pas que c’est compliqué », a confié Pierre Lees-Melou, dans un entretien accordé à RMC Sport. En effet, il doit encore s’habituer à tous les inconvénients qui peuvent entraîner la vie parisienne.
« J’ai l’impression de passer plus de temps dans la voiture que sur le terrain »
« Le trafic surtout. J’ai l’impression de passer plus de temps dans la voiture que sur le terrain d’entraînement. Ce sont des habitudes à prendre en compte et c’est une vie que j’ai voulue. Il faut prendre les nombreux atouts et les quelques inconvénients », a ajouté Pierre Lees-Melou.