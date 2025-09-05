Transfert à Paris : Un gros nom n’en revient pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 32 ans et après être passé par Dijon, Nice et Brest, Pierre Lees-Melou est arrivé dans la capitale la semaine dernière, lui qui a été transféré au Paris FC contre environ 6,5M€. Comme il l’a confié, il ne s’attendait pas à jouer un jour dans cette ville et doit encore s’habituer à tous les inconvénients de la vie parisienne.

Après avoir trouvé un accord « en douze heures », Pierre Lees-Melou est arrivé la semaine dernière au Paris FC, où il s’est engagé jusqu’en 2027. Trois ans après son arrivée à Brest en provenance de Norwich, le milieu de terrain âgé de 32 ans avait besoin de changements, mais ne s’attendait certainement pas à arriver à Paris.

« Jamais je ne me suis dit que je jouerais un jour à Paris » « Pour être honnête, jamais je ne me suis dit que je jouerais un jour à Paris (rires)... Je ne vous cache pas que c’est compliqué », a confié Pierre Lees-Melou, dans un entretien accordé à RMC Sport. En effet, il doit encore s’habituer à tous les inconvénients qui peuvent entraîner la vie parisienne.