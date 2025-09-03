Transfert à l’OM : Une légende du Real Madrid confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pisté par l'OM pour venir assurer la succession d'Adrien Rabiot dans les derniers jours du mercato estival, Dani Ceballos a finalement snobé le club phocéen pour rester au Real Madrid. Dani Carvajal, véritable légende du club merengue, confirme d'ailleurs que ce transfert de Ceballos a bien failli aboutir, et révèle l'élément qui a tout fait capoter pour l'OM.

Ce n'est plus un secret pour personne, l'OM a été tout proche de boucler le joli coup Dani Ceballos cet été sur le marché des transferts ! Le milieu de terrain espagnol de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid, était la priorité absolue du club marseillais pour remplacer Adrien Rabiot, et tout semblait même réglé avec Ceballos avant que ce dernier ne finisse par tout faire capoter avec l'OM à la dernière minute.

« Il allait partir à Marseille » Dani Carvajal, le latéral droit emblématique du Real Madrid, a confirmé ce transfert avorté de Dani Ceballos à l'OM sur les ondes de la Cadena Cope : « J’ai énormément confiance en Dani Ceballos, c’est plus une question pour lui, mais il semblait qu’il allait partir à Marseille. Ils parlaient et à la fin l’affaire est tombée à l’eau parce que l’entraîneur lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il allait compter sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… », confie Carvajal.