OM - 16M€ : C’est confirmé pour ce transfert en 2026 !

Le dernier jour du mercato, l’OM a réussi à s’attacher les services de Benjamin Pavard, arrivé en provenance de l’Inter Milan. Prêté par les Nerazzurri, où il évoluait depuis deux ans, l’option d’achat de l’international français n’est pas obligatoire, comme attendu. Marseille pourra le recruter définitivement contre 16M€ dès l’été 2026.
Le mercato aura été animé jusqu’au bout à l’OM. Marseille a officialisé quatre nouvelles recrues le dernier jour du marché des transferts : Emerson Palmieri (31 ans), Matt O’Riley (24 ans), Nayef Aguerd (29 ans) et enfin Benjamin Pavard (29 ans), arrivé en provenance de l’Inter Milan.
Une option d’achat non obligatoire de 16M€ pour Pavard
Recruté dans le cadre d’un prêt, l’option d’achat du champion du monde 2018 n’est pas obligatoire, comme le confirme le journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier précise que l’OM pourra s’attacher les services de Benjamin Pavard contre 16M€ à l’été 2026.
« Déjà hâte de vous voir tous au Vélodrome »
Actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France, l’international français (55 sélections) n’a pas pu se rendre à Marseille et a bouclé son transfert à l’OM à distance. Il a tout de même adressé un message aux supporters, dans une vidéo diffusée par le club : « Très heureux de rejoindre l’OM, un club prestigieux. Déjà hâte de vous voir tous au Vélodrome. Je vous dis à bientôt. Allez l’OM ! »