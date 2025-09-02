OM - 16M€ : C’est confirmé pour ce transfert en 2026 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le dernier jour du mercato, l’OM a réussi à s’attacher les services de Benjamin Pavard, arrivé en provenance de l’Inter Milan. Prêté par les Nerazzurri, où il évoluait depuis deux ans, l’option d’achat de l’international français n’est pas obligatoire, comme attendu. Marseille pourra le recruter définitivement contre 16M€ dès l’été 2026.

Le mercato aura été animé jusqu’au bout à l’OM. Marseille a officialisé quatre nouvelles recrues le dernier jour du marché des transferts : Emerson Palmieri (31 ans), Matt O’Riley (24 ans), Nayef Aguerd (29 ans) et enfin Benjamin Pavard (29 ans), arrivé en provenance de l’Inter Milan.

Une option d’achat non obligatoire de 16M€ pour Pavard Recruté dans le cadre d’un prêt, l’option d’achat du champion du monde 2018 n’est pas obligatoire, comme le confirme le journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier précise que l’OM pourra s’attacher les services de Benjamin Pavard contre 16M€ à l’été 2026.