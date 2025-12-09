Transfert à l’OM : Un gros joueur recalé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il faisait partie des attaquant français majeurs de sa génération avec notamment un passage remarqué au FC Barcelone, Ludovic Giuly aurait pu porter le maillot de l’OM à deux reprises. L’ancien joueur s’est confié à ce sujet dimanche soir, et annonce avoir été finalement recalé à l’époque par les dirigeants de l’OM.

Formé à l’OL où il s’est révélé avant de briller ensuite du côté de l’AS Monaco, du FC Barcelone, de l’AS Rome ou encore du PSG, Ludovic Giuly a vécu une belle carrière bien remplie. Interrogé dimanche au micro de La Minute OM, l’ancien attaquant de l’équipe de France a fait des révélations sur ses contacts avec l’OM et avoue avoir été proche de signer à deux reprises avec le club phocéen. Mais finalement, à cette époque, Giuly a été recalé par les dirigeants de l’OM.

« C’est pas moi, j’y suis pour rien » « Pourquoi je n’ai jamais porté le maillot de l’OM ? Parce qu’ils n’ont pas voulu que je le porte. J’ai eu la possibilité de venir deux fois et deux fois on m’a dit non. C’est pas moi, moi, j’y suis pour rien. C’est la vie, c’est comme ça », a confié Ludovic Giuly sur ses contacts avec l’OM.