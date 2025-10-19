Transfert à l’OM : Un gros joueur français confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur majeur de l'équipe de France et passé notamment par l'AS Rome et le Milan AC, Philippe Mexès a bien failli porter le maillot de l'OM durant sa carrière. L'ancien défenseur central aux 29 sélections confirme avoir été en contact avec Didier Deschamps qui souhaitait le faire signer à l'OM lorsqu'il y était entraîneur.

Révélé très jeune au plus haut niveau dans les rangs de l'AJ Auxerre, son club formateur, Philippe Mexès a rapidement attisé les convoitises à l'étranger. Le défenseur central avait finalement décidé de signer à l'AS Roma en 2004, puis sept ans plus tard au Milan AC qui sera son ultime challenge en club. Et pourtant, l'ancien défenseur central de l'équipe de France aurait également pu porter le maillot de l'OM, et il a confirmé ces rumeurs dans un entretien accordé à Kampo.

« Deschamps voulait savoir si je voulais venir à l'OM » C'est Didier Deschamps, passé sur le banc de l'OM entre 2009 et 2012, qui avait tenté l'opération : « Mon objectif, c’était de gratter plus haut à chaque fois. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, on te propose d’aller à Marseille, parce que tu ne joues pas à Rome. Je me souviens, à l’époque, Deschamps était venu. Il y avait Jérémy (Ménez) dans la chambre. Didier s’était intéressé pour savoir si je voulais venir à Marseille. Ah, j’aurais rêvé… Je regrette un petit peu ça », indique Mexès.