Transferts : Le prochain phénomène de l’OM déjà trouvé ?

Pépite du Real Madrid, Endrick vit une situation compliquée dans le club espagnol. L'attaquant brésilien n'a pas vraiment l'occasion de s'exprimer dans un effectif bouché et un départ en janvier se murmure. L'OM ferait partie des prétendants pour un prêt, une opportunité pas forcément convaincante pour Hugo Guillemet. Le journaliste pense que le club a déjà la chance d'avoir un crack en son sein en la personne de Robinio Vaz.

Depuis quelques jours, la possibilité de voir Endrick débarquer à Marseille fait couler beaucoup d'encre. Cela représenterait une belle opportunité de voir le club profiter du talent d'un jeune prodige attendu depuis des années. Mais recruter le Brésilien ne serait pas forcément idéal pour Hugo Guillemet.

Endrick à l'OM, ça s'agite Gêné par une blessure en début de saison, Endrick n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec le Real Madrid. Xabi Alonso ne semble pas vouloir reposer sur lui et la situation devient pesante. Un prêt en janvier apparaît comme la meilleure solution. Il pourrait s'épanouir à Marseille si on lui en laisse la possibilité. « Il faut voir l’effectif de Marseille. Ils ont Aubameyang et Gouiri. Je veux bien empiler des joueurs, et oui Endrick est formidable en sortie de banc et il est capable de faire la différence en dix minutes » débute Hugo Guillemet dans L'Equipe du Soir.