Transfert à l’OM : Un buteur confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG au cours de sa carrière, Kevin Gameiro a ensuite eu l'occasion de porter le maillot de l'OM qu'il a finalement recalé. L'ancien buteur confirme cette version des faits et livre les raisons de son refus, qui sont notamment liées à son histoire avec le PSG, mais pas que...

Kevin Gameiro avait été recruté par le PSG à l'aube du projet QSI, en 2011, et quittera le club de la capitale deux ans plus tard pour continuer sa carrière en Espagne. Durant la suite de sa carrière, l'ancien buteur de l'équipe de France aurait été approché à plusieurs reprises par l'OM qui lorgnait sur son profil, mais Gameiro a refusé. Et au micro du Late Football Club sur Canal +, l'ancien numéro 19 du PSG confirme avoir recalé l'OM.

« Ils m’ont contacté plusieurs fois » « L’OM ? Non, ce n’était pas possible. Ils m’ont contacté plusieurs fois. La dernière fois, c’était avant mon retour à Strasbourg. Ce n’est même pas que Strasbourg l’emporte, parce qu’à ce moment-là, je n’avais même pas encore Strasbourg. Du coup, c’est un choix familial et de cœur qui m’a fait refuser l’OM », indique Kevin Gameiro.