Transfert à l’OM - N’Golo Kanté : La piste inattendue !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, Adrien Rabiot a de grandes chances de quitter l’OM. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe et Roberto De Zerbi ne compte donc plus sur lui. Reste à savoir où rebondira le Français. Selon Frédéric Piquionne, l’Arabie saoudite pourrait être une bonne option.

Même si l’on sait que tout peut se passer à l’OM, c’est un scénario que peu auraient pu imaginer. Dernièrement, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par le club phocéen à la suite de sa bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe, après la défaite contre Rennes (1-0).

Piquionne conseille à Rabiot d’aller en Arabie saoudite Adrien Rabiot va donc quitter l’OM, mais pour aller où ? Sur X, Frédéric Piquionne a conseillé au milieu de terrain de rebondir du côté de l’Arabie saoudite et il a pris comme exemple N’Golo Kanté pour argumenter son idée. « L’affaire Rabiot rappelle que dans le football y a pas de principes mais que des intérêts. Chacun joue sa partition pour perdre le moins possible. Je suis Adrien, je pars en Arabie saoudite, je fais une Kanté avec DD pour la Coupe du monde 2026. »