Transfert à l’OM : Les moyens colossaux pour le détourner du PSG !

En 1998, Robert Pirès quittait le FC Metz pour rejoindre l’OM d'un certain Rolland Courbis. Egalement dans les petits papiers du PSG et de l’AS Monaco, le champion du monde avait donc opté pour le club phocéen. Il faut dire que de gros moyens avaient été déployés pour obtenir sa signature, jusqu’à aller chercher Pirès… en hélicoptère.
Ancien entraîneur de l’OM, Rolland Courbis avait réussi à recruter du beau monde pour le club phocéen. Ainsi, en 1998, il avait notamment mis la main sur un champion du monde : Robert Pirès. Arrivé en provenance de Metz, le Français avait donc opté pour l’OM plutôt que le PSG ou encore l’AS Monaco. Et pour cause…
« Ce que j'ai aimé dans son discours c'est sur le plan tactique »
Invité de l’After Mercato de RMC, Robert Pirès est revenu sur son transfert à l’OM avec Rolland Courbis. C’est ainsi que le champion du monde 98 a fait savoir : « Comment Courbis parvient à me convaincre de signer à l’OM ? Financièrement, j’ai gagné beaucoup plus à l’OM. Mais ce n'est pas ça qui m'a plu. Ce que j'ai aimé dans son discours c'est sur le plan tactique. J'ai bien aimé ce qu'il avait en tête, comme vision ».
« Il est venu en hélico avec le président Robert Louis-Dreyfus »
Et pour être sûrs de signer Robert Pirès, Rolland Courbis et l’OM avaient mis les petits plats dans les grands. « Il voulait absolument que je signe le plus rapidement possible. Donc il est venu en hélico avec le président Robert Louis-Dreyfus. Ils ont fait je crois Zurich-Metz, on est allé en Suisse, on a signé le contrat. Il m’expliquait plus tard qu'il ne voulait pas que je change d’avis car j'avais le PSG et Monaco qui étaient sur moi », a ajouté Pirès.