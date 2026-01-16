Transfert à l’OM : Les moyens colossaux pour le détourner du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1998, Robert Pirès quittait le FC Metz pour rejoindre l’OM d'un certain Rolland Courbis. Egalement dans les petits papiers du PSG et de l’AS Monaco, le champion du monde avait donc opté pour le club phocéen. Il faut dire que de gros moyens avaient été déployés pour obtenir sa signature, jusqu’à aller chercher Pirès… en hélicoptère.

Ancien entraîneur de l’OM, Rolland Courbis avait réussi à recruter du beau monde pour le club phocéen. Ainsi, en 1998, il avait notamment mis la main sur un champion du monde : Robert Pirès. Arrivé en provenance de Metz, le Français avait donc opté pour l’OM plutôt que le PSG ou encore l’AS Monaco. Et pour cause…

« Ce que j'ai aimé dans son discours c'est sur le plan tactique » Invité de l’After Mercato de RMC, Robert Pirès est revenu sur son transfert à l’OM avec Rolland Courbis. C’est ainsi que le champion du monde 98 a fait savoir : « Comment Courbis parvient à me convaincre de signer à l’OM ? Financièrement, j’ai gagné beaucoup plus à l’OM. Mais ce n'est pas ça qui m'a plu. Ce que j'ai aimé dans son discours c'est sur le plan tactique. J'ai bien aimé ce qu'il avait en tête, comme vision ».