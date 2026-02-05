Daniel Riolo annonce le nouveau «taulier» de l'OM et son nom va vous surprendre !

Depuis le début de la saison, l’effectif de l’OM a une nouvelle fois changé, et il est difficile de dégager de véritables patrons au sein du groupe de Roberto De Zerbi. Cependant, depuis mardi soir, Daniel Riolo estime qu’un joueur est parfaitement en mesure d’assumer ce statut.
Difficile de trouver des leaders dans un effectif chamboulé tous les six mois. C'est le problème que rencontre actuellement l'OM qui s'appuie sur son capitaine Leonardo Balerdi, qui peine toutefois à s'imposer comme le taulier à Marseille. Néanmoins, Daniel Riolo semble avoir trouvé le joueur idéal pour endosser ce rôle.
Riolo désigne le nouveau patron de l'OM
« Ce geste crucial de Weah en début de match. Je me réjouis de l'état d'esprit de ce joueur et de ce qu'il est en train de devenir. Et si c'était ce gars-là qui devenait un peu le leader dans cette équipe ? Je pense qu'en faisant ce qu'il a fait dans les 5 premières minutes avec cette volonté affichée immédiatement d'aller attaquer le ballon dans les pieds de Merlin... c'est assez rare mine de rien une action comme ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Merlin ne peut pas s'attendre à ça. C'est très très rare qu'un mec fasse un tacle comme ça à cet endroit du terrain. Ce qu'a fait Weah c'est une façon de dire "oui on est là". Ce qu'il me montre sur le terrain et quand il parle, j'aime », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
«Weah est devenu un taulier de cette équipe»
Egalement invité à donner le nom des joueurs qui pourraient composer le onze de départ de l'OM, Daniel Riolo redonne donc le nom de Timothy Weah : « Avec tous les mecs qui ont dégagé, l'effectif est nettoyé. Il y a un nouvel effectif. Mais de là à dégager un onze avec ça... Plutôt que de trouver le onze, on s'est rendu compte que De Zerbi a besoin d'Emerson Palmieri à gauche. On est d'accord qu'il faut un bon Hojbjerg. Greenwood évidemment on est certain, il n'y a pas de débat. Gouiri devant. Weah est devenu un taulier de cette équipe et moi je le veux arrière droit. C'est pour ça qu'il est venu l'été dernier ».