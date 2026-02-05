Daniel Riolo annonce le nouveau «taulier» de l'OM et son nom va vous surprendre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, l’effectif de l’OM a une nouvelle fois changé, et il est difficile de dégager de véritables patrons au sein du groupe de Roberto De Zerbi. Cependant, depuis mardi soir, Daniel Riolo estime qu’un joueur est parfaitement en mesure d’assumer ce statut.

Difficile de trouver des leaders dans un effectif chamboulé tous les six mois. C'est le problème que rencontre actuellement l'OM qui s'appuie sur son capitaine Leonardo Balerdi, qui peine toutefois à s'imposer comme le taulier à Marseille. Néanmoins, Daniel Riolo semble avoir trouvé le joueur idéal pour endosser ce rôle.

Riolo désigne le nouveau patron de l'OM « Ce geste crucial de Weah en début de match. Je me réjouis de l'état d'esprit de ce joueur et de ce qu'il est en train de devenir. Et si c'était ce gars-là qui devenait un peu le leader dans cette équipe ? Je pense qu'en faisant ce qu'il a fait dans les 5 premières minutes avec cette volonté affichée immédiatement d'aller attaquer le ballon dans les pieds de Merlin... c'est assez rare mine de rien une action comme ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Merlin ne peut pas s'attendre à ça. C'est très très rare qu'un mec fasse un tacle comme ça à cet endroit du terrain. Ce qu'a fait Weah c'est une façon de dire "oui on est là". Ce qu'il me montre sur le terrain et quand il parle, j'aime », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.