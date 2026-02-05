Il annule son transfert au PSG : «Le docteur a trouvé...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l’histoire du PSG, les anecdotes concernant les transferts ratés se multiplient. Cependant, le club de la capitale n’est pas responsable de ces échecs à chaque fois. Un cas précis laisse d’ailleurs de grands regrets aux parisiens. Et la raison est médicale.

Passé très proche de la relégation en Ligue 2, le PSG décide de mener un mercato très ambitieux durant l'été 2008 en misant notamment sur des internationaux français en fin de carrière. C'est ainsi que Ludovic Giuly et Claude Makélélé répondent au défi parisien initié par le président Charles Villeneuve. Mais un autre grand nom du football tricolore aurait du les rejoindre. Lilian Thuram donne également son accord pour signer au PSG mais tout va capoter lors de la visite médicale qui révèle un souci cardiaque. Le champion du monde monde 1998 était d'ailleurs revenu sur ce transfert raté au PSG qui était également synonyme de fin de carrière.

En 2008, Lilian Thuram devait rejoindre le PSG.



En 2008, Lilian Thuram devait rejoindre le PSG.

Une malformation cardiaque obligera Lilian Thuram à renoncer au PSG et mettre un terme à sa carrière

Thuram revient sur son transfert avorté au PSG « Au moment de la visite médicale, le docteur qui m'a fait l'échographie du coeur trouve que son épaisseur est un peu élevée. Sur le ton de la plaisanterie, je lui dis : "Vous m'avez fait peur. Comme j'ai un frère qui est décédé d'un problème cardiaque, j'ai cru que vous alliez me dire que je ne pourrais plus jouer au foot." Là, je vois sa mine se décomposer. Mais c'est la vie. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. À 17 ans, on m'annonçait que je ne pourrais plus jamais jouer à cause d'un problème de genoux. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir la carrière que j'ai eue », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2021.