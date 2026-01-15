Divorce avec Antoine Griezmann : L'annonce radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le divorce entre Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid se rapproche de jour en jour. Et pour cause, bien que son contrat court jusqu'en 2027, le champion du monde 2018 n'a plus qu'un rôle secondaire au sein du club espagnol. Mais alors que son nom a circulé du côté des Rayados de Monterrey, le coach du club mexicain a fermement démenti.

Alors que son contrat se termine en 2027 avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann pourrait quitter son club de cœur prochainement. Bien que son rêve soit d'évoluer en MLS, le champion du monde 2018 serait dans le viseur des Rayados de Monterrey qui cherchent une nouvelle star pour remplacer Sergio Ramos. Cependant, Domenec Torrent, le coach du club mexicain, n'a pas tardé a fermement démentir cette information.

Transfert annulé pour Griezmann ? « Je ne sais pas comment ils peuvent inventer tant de choses, c’est une folie. D’abord, vous savez qu’on a rempli notre quota (de joueurs étrangers, NDLR). On ne peut pas recruter de joueur étranger. Ensuite, on parle de choses pratiquement impossibles », lâche-t-il dans un premier temps, avant d'en rajouter une couche.