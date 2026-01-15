Divorce avec Antoine Griezmann : L'annonce radicale !

Le divorce entre Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid se rapproche de jour en jour. Et pour cause, bien que son contrat court jusqu'en 2027, le champion du monde 2018 n'a plus qu'un rôle secondaire au sein du club espagnol. Mais alors que son nom a circulé du côté des Rayados de Monterrey, le coach du club mexicain a fermement démenti.
Alors que son contrat se termine en 2027 avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann pourrait quitter son club de cœur prochainement. Bien que son rêve soit d'évoluer en MLS, le champion du monde 2018 serait dans le viseur des Rayados de Monterrey qui cherchent une nouvelle star pour remplacer Sergio Ramos. Cependant, Domenec Torrent, le coach du club mexicain, n'a pas tardé a fermement démentir cette information.
Transfert annulé pour Griezmann ?
« Je ne sais pas comment ils peuvent inventer tant de choses, c’est une folie. D’abord, vous savez qu’on a rempli notre quota (de joueurs étrangers, NDLR). On ne peut pas recruter de joueur étranger. Ensuite, on parle de choses pratiquement impossibles », lâche-t-il dans un premier temps, avant d'en rajouter une couche.
«C'est une folie»
« Pour ma santé mentale, je ne lis rien, je ne regarde pas les réseaux sociaux. L’an dernier ils ont inventé que je me suis bagarré avec Lucas Ocampos, et ils n’ont jamais rectifié, on rigolait de ça avec lui. Ou que le vestiaire est en guerre. Et maintenant qu’on veut recruter… En plus, moi ça ne m’intéresse pas, je me concentre sur le match. Si les gens sont heureux en disant des choses qui n’ont pas de sens, qu’ils sont contents de ça, et bien qu’ils le fassent, moi je ne peux pas contrôler ça », ajoute Domenec Torrent.