Un attaquant de l’OM rate l’immanquable, De Zerbi veut le «tuer»

En pleine crise, l’OM s’est rassuré mardi soir en venant à bout du Stade Rennais (3-1), et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France, ce qui devient désormais l’objectif prioritaire. Cependant, Roberto De Zerbi n’a pas tout apprécié de ce match.
Mardi soir, l'OM était très attendu et devait absolument s'imposer contre le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France. Une compétition qui est devenue un enjeu majeur après l'élimination en Ligue des champions. Et les Marseillais se sont rassurés en dominant largement l'équipe entraînée par Habib Beye (3-0). C'est d'ailleurs Amine Gouiri qui avait rapidement ouvert le score. Mais l'international algérien a raté l'occasion d'inscrire un doublé sur une offrande de Mason Greenwood. Roberto De Zerbi reconnaît qu'il aurait pu le «tuer» pour cette occasion ratée.
«Bon quand il a manqué le 3-0, je l’aurais tué»
« Je suis content de la prestation d’Amine Gouiri. Il a fait un bon match, avec de l’engagement et de la qualité. C’est un garçon d’or, un joueur talentueux. Bon quand il a manqué le 3-0, je l’aurais tué, mais aujourd’hui il a fait du bien. Il doit simplement hausser encore ses exigences envers lui-même, car il a le potentiel pour être un très grand joueur », lance-t-il en conférence de presse avant de se projeter sur le choc contre le PSG dimanche prochain.
Roberto De Zerbi reste satisfait de Gouiri
« Pour dimanche à Paris, il ne s’agit pas de paroles mais d’actions. Il faut reproduire l’attention de ce soir et la détermination montrée lors des bons matchs. Mes joueurs ont la qualité pour rivaliser avec le PSG. Nous irons au Parc avec l’ambition de gagner. Nous devons montré la même volonté que ce soir, mais pas le niveau technique car ce soir on pas été à la hauteur de ce qu'on est capable de faire avec le ballon », ajoute Roberto De Zerbi.