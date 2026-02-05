Un attaquant de l’OM rate l’immanquable, De Zerbi veut le «tuer»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, l’OM s’est rassuré mardi soir en venant à bout du Stade Rennais (3-1), et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France, ce qui devient désormais l’objectif prioritaire. Cependant, Roberto De Zerbi n’a pas tout apprécié de ce match.

Mardi soir, l'OM était très attendu et devait absolument s'imposer contre le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France. Une compétition qui est devenue un enjeu majeur après l'élimination en Ligue des champions. Et les Marseillais se sont rassurés en dominant largement l'équipe entraînée par Habib Beye (3-0). C'est d'ailleurs Amine Gouiri qui avait rapidement ouvert le score. Mais l'international algérien a raté l'occasion d'inscrire un doublé sur une offrande de Mason Greenwood. Roberto De Zerbi reconnaît qu'il aurait pu le «tuer» pour cette occasion ratée.

«Bon quand il a manqué le 3-0, je l’aurais tué» « Je suis content de la prestation d’Amine Gouiri. Il a fait un bon match, avec de l’engagement et de la qualité. C’est un garçon d’or, un joueur talentueux. Bon quand il a manqué le 3-0, je l’aurais tué, mais aujourd’hui il a fait du bien. Il doit simplement hausser encore ses exigences envers lui-même, car il a le potentiel pour être un très grand joueur », lance-t-il en conférence de presse avant de se projeter sur le choc contre le PSG dimanche prochain.