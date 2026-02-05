Transfert au PSG : «Pas besoin de réfléchir», accord immédiat avec un attaquant de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le grand projet instauré par les Qataris au PSG avait démarré en 2011, date de rachat du club de la capitale, et la volonté de recruter des noms ronflants avait tout de suite été affichée par les dirigeants parisiens. Un attaquant de l’équipe de France débarquait d’ailleurs au PSG cet été-là, et il n’a pas réfléchi longtemps avant de dire oui à cette aventure.

Le PSG avait complètement changé de dimension à partir de l’été 2011, date du rachat par les nouveaux propriétaires qataris. Le club francilien a donc disposé de moyens financiers beaucoup plus importants à partir de cette période, et avait directement amorcé son recrutement clinquant avec notamment la signature d’un attaquant de l’équipe de France durant ce mercato estival 2011 au PSG : Jérémy Ménez !

« Je devais signer à la Juventus » Interrogé dans le podcast de Smaïl Bouabdellah en février 2025, Ménez avait livré les coulisses de son arrivée au PSG pour 8M€ en provenance de l’AS Rome : « J’arrive au PSG, j’ai 24 ans et en plus je devais signer à la Juventus, Antonio Conte m’appelait, j’étais en vacances. Je reçois un appel de Leonardo et qui me parle du projet QSI et des recrutements. Tu te doutes bien que c’est mon club de cœur, j’habitais à 15 minutes du Parc des Princes. J’ai dit que j’allais réfléchir, mais je n’avais même pas besoin de réfléchir. Ma décision était déjà prise. Et waouh », indique l’ancien attaquant de l’équipe de France.