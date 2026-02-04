«Nous n’avons pas de joueur avec ces caractéristiques» : L’attaquant qui régale l’OL (et ce n’est pas Endrick)

Avec Endrick, prêté sans option d’achat par le Real Madrid, l’OL tient désormais l’attaquant qui lui a manqué lors de la première partie de la saison. Mais les Gones en ont récemment accueilli un autre aux caractéristiques différentes de celles de l’international brésilien, pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca.
Arrivé au début du mois de janvier en prêt depuis le Real Madrid, il n’aura fallu que 42 minutes à Endrick (19 ans) pour inscrire son premier but avec l’OL, le 11 janvier dernier en Coupe de France face au LOSC (1-2). L’international brésilien (14 sélections, 3 buts) a enchaîné en Ligue 1 contre Metz (2-5) avec un triplé, puis ce mercredi, de nouveau en Coupe de France, mais cette fois-ci lors de la réception de Laval (2-0).
Yaremchuk, le nouvelle attaquant qui fait le bonheur de Fonseca
Des débuts réussis, mais l’OL a désormais un autre attaquant sur lequel compter. En toute fin de mercato, Lyon a annoncé l’arrivée de Roman Yaremchuk (30 ans), dans le cadre d’un prêt de 1,5M€, assorti d’une option d’achat de 5M€. Recruté en provenance de l’Olympiakos, l’international ukrainien (65 sélections, 17 buts) va offrir des solutions différentes à Paulo Fonseca.
« Nous en avons besoin contre les équipes qui jouent plus bas »
« Roman est un vrai attaquant, très bon dans la surface. Nous n’avons pas de joueur avec ces caractéristiques », a confié l’entraîneur de l’OL mardi en conférence de presse. « C’est un joueur qui joue très bien dans l’espace, vraiment un attaquant différent. Par exemple, Pavel (Sulc) n’est pas vraiment un attaquant. Endrick peut le faire. Roman est un joueur plus fort physiquement, qui joue très bien dans la surface. Nous en avons besoin contre les équipes qui jouent plus bas. » Paulo Fonseca estime qu’avec Roman Yaremchuk « nous aurons d’autres solutions tactiques. On a plus de possibilités avec Pavel, Roman et Endrick. Cela crée de la concurrence, et c’est positif pour l’équipe. »