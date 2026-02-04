«Nous n’avons pas de joueur avec ces caractéristiques» : L’attaquant qui régale l’OL (et ce n’est pas Endrick)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec Endrick, prêté sans option d’achat par le Real Madrid, l’OL tient désormais l’attaquant qui lui a manqué lors de la première partie de la saison. Mais les Gones en ont récemment accueilli un autre aux caractéristiques différentes de celles de l’international brésilien, pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca.

Arrivé au début du mois de janvier en prêt depuis le Real Madrid, il n’aura fallu que 42 minutes à Endrick (19 ans) pour inscrire son premier but avec l’OL, le 11 janvier dernier en Coupe de France face au LOSC (1-2). L’international brésilien (14 sélections, 3 buts) a enchaîné en Ligue 1 contre Metz (2-5) avec un triplé, puis ce mercredi, de nouveau en Coupe de France, mais cette fois-ci lors de la réception de Laval (2-0).

Yaremchuk, le nouvelle attaquant qui fait le bonheur de Fonseca Des débuts réussis, mais l’OL a désormais un autre attaquant sur lequel compter. En toute fin de mercato, Lyon a annoncé l’arrivée de Roman Yaremchuk (30 ans), dans le cadre d’un prêt de 1,5M€, assorti d’une option d’achat de 5M€. Recruté en provenance de l’Olympiakos, l’international ukrainien (65 sélections, 17 buts) va offrir des solutions différentes à Paulo Fonseca.