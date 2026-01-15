Le Real Madrid dit stop la fin : La terrible sentence avec Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l’espace de 72 heures, le Real Madrid a vu deux chances de trophées s’envoler avec ses défaites en Supercoupe d’Espagne ainsi qu’en Coupe du roi. Après avoir déjà raté le coche dans toutes les compétitions nationales lors de l’exercice précédent, l’équipe première du Real Madrid verrait un séisme se produire dans le vestiaire d’après la presse espagnole.

« Une saison blanche ? Tu es sûr ? Qu’est-ce qu’une saison blanche, qu’est-ce qu’une saison blanche ? Tu regardes les matchs ? On a gagné deux titres, c’est l’importance des mots. On a loupé des titres importants, mais cette année a été enrichissante ». Pendant le rassemblement du mois de juin 2025 avec l’équipe de France, Kylian Mbappé recadrait un journaliste en conférence de presse qui évoquait sa saison blanche avec le Real Madrid qui a manqué le coche pour les titres majeurs, devant se contenter d’une Supercoupe d’Europe et d’une Coupe intercontinentale pour sa première chez les Merengue.

Le Real Madrid éliminé des deux coupes nationales coup sur coup Cette saison 2024/2025 marquait la fin du second passage de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène. Afin de remédier à ce manque de succès, le Real Madrid a recruté plusieurs joueurs à la dernière intersaison dans l’optique de maximiser ses chances de titres avec un nouveau coach : Xabi Alonso. Néanmoins, après la défaite en Supercoupe d’Europe contre le FC Barcelone dimanche dernier (2-3), Alonso a quitté ses fonctions d’un commun accord. Alvaro Arbeloa l’a remplacé, mais a également témoigné d’une désillusion en Coupe du roi avec une élimination contre Albacete, pensionnaire de deuxième division (2-3).