Transfert à l’OM : Le calvaire avant de signer !

Dans les derniers instants du mercato estival, Emerson Palmieri a rejoint l'Olympique de Marseille pour un million d'euros. Après avoir été mis de côté en Angleterre, le défenseur italien a retrouvé le plaisir du jeu sous la houlette de Roberto De Zerbi et savoure aujourd’hui ses dernières performances éclatantes sous le maillot phocéen.

N’entrant pas dans les plans de West Ham, Emerson Palmieri a pris la direction de l’Olympique de Marseille à la fin du mercato estival pour un million d’euros, bonus compris. Désormais épanoui sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui comptait sur lui pour cette saison, l’international italien est revenu dans un entretien accordé à Maritima sur la fin compliquée de son aventure en Angleterre.

« Je me suis entraîné 50 jours tout seul » « La préparation d’avant-saison a été difficile pour moi. Je l’ai faite pratiquement seul en Angleterre à West Ham. Je me suis entraîné 50 jours tout seul. Alors quand je suis arrivé ici, ça me manquait les matchs, l’ambiance, toutes ces choses. Je suis entré contre Lorient, j’ai pu jouer 30 minutes, je me suis senti vivant. Ça faisait trois mois que je n’avais pas joué un match, alors je me suis senti très heureux à ce jour-là », confie le défenseur de l’OM, en grande forme dans ce début de saison.