Transfert à l’OM : La revanche d’un joueur de Deschamps !

Un prêt payant assorti d’une option d’achat de 15M€ : voici l’opération conclue dans les derniers instants du mercato entre l’Inter et l’OM pour Benjamin Pavard. Le champion du monde quitte l’Italie pour retrouver le championnat de France et éventuellement une place de choix en équipe de France. L’Équipe s’est attardé sur les projets du défenseur de l’OM et des Bleus.
A l’OM, l’heure est à la remobilisation après deux défaites à Rennes (0-1) et à Lyon (0-1) pour seulement une victoire lors de la réception du promu qu’est le Paris FC (5-2) en trois matchs de championnat. Face à l’OL, la défense de l’Olympique de Marseille a semblé aux abois, CJ Egan-Riley a d’ailleurs été exclu dès la première période.
Pavard à l’OM, c’est signé !
De quoi pousser les dirigeants de l’OM à renforcer ce secteur de jeu lors de la deadline du mercato avec les venues d’Emerson Palmieri, de Nayef Aguerd ainsi que de Benjamin Pavard. Le champion du monde tricolore de 29 ans a trouvé alléchante la possibilité de revenir en Ligue 1, 9 années après son départ du LOSC pour le VfB Stuttgart comme le révèle L’Equipe ce mardi. L’occasion pour Pavard de pouvoir prouver sa valeur dans le championnat de France qui n’a pas seulement sauté sur l’occasion qui s’est présentée avec l’OM.
Pavard signe à l’OM… pour retrouver une place de titulaire en équipe de France ?
Certes, le transfert semble avoir été bouclé en urgence lors de la date butoir du mercato. Néanmoins, Benjamin Pavard a mûrement réfléchi quant à cette destination puisque le système défensif opté par Roberto De Zerbi à l’OM devrait lui permettre de postuler pour une place dans la défense à quatre prônée par Didier Deschamps en équipe de France. Avec en ligne de mire, d’après L’Équipe, un billet pour l’Amérique du nord en fin de saison pour la Coupe du monde avec les Bleus.