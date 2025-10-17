Transfert à l'OM : La fausse promesse qui fait halluciner De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cité cet été parmi les cibles potentielles de l'OM, Nayef Aguerd a dû attendre les derniers instants du mercato avant de débarquer à Marseille. L'international marocain n'a pas mis longtemps avant de s'intégrer en défense centrale et Roberto De Zerbi se rend vraiment compte de son efficacité sur le terrain maintenant qu'il est là. Un transfert qui ravit l'entraîneur italien.

Ancien joueur de Rennes, Nayef Aguerd a posé ses valises à l'OM cette saison et réalise des débuts très réussis. L'international marocain a en plus trouvé le chemin des filets dès sa première rencontre et tout semble aller pour le mieux. Même Roberto De Zerbi a été surpris par les qualités de son nouveau défenseur central.

« Aguerd, c'est un joueur comme Pavard » Recruté à West Ham cet été, Nayef Aguerd apporte une solidité défensive exceptionnelle et joue un grand rôle dans l'équilibre du vestiaire. Roberto De Zerbi est particulièrement ravi de ce recrutement et ne s'attendait pas à un tel rendement. « Aguerd, c'est un joueur comme Pavard, comme Emerson. C'est Medhi Benatia qui m'en a parlé, on a passé beaucoup de temps derrière lui. Il est plus fort que ce que j'avais vu en vidéo, il s'est très bien intégré. Il comprend rapidement les choses, ce qu'il doit faire. C'est une grande chance » déclare-t-il en conférence de presse.