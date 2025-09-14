Transfert à l’OM : La discussion secrète avec Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot a finalement quitté l'OM en fin de mercato estival pour le Milan AC, où il côtoie certains joueurs de renom tels que Luka Modric. Et Kylian Mbappé, le coéquipier de Rabiot en équipe de France, avait d'ailleurs discuté secrètement du milieu de terrain croate avec lui chez les Bleus.

Poussé vers la sortie par l'OM après s'être battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire le 15 août dernier, à Rennes, Adrien Rabiot a donc fini par rejoindre le Milan AC en fin de mercato. L'international français évolue donc désormais avec Luka Modric, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, et Rabiot a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler avec Kylian Mbappé avant de quitter l'OM.

Rabiot heureux au Milan AC Présente en conférence de presse par le Milan AC vendredi, Adrien Rabiot s'est confié sur ce nouveau challenge : « Il y a un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs, il faut maintenant créer quelque chose. Il y a eu tellement de changements, et ce n’est pas facile de constituer une équipe en peu de temps, mais on va essayer. Il y a aussi beaucoup de qualité. Et Allegri sait gérer ces situations et rassembler une équipe avec un mental fort. Des joueurs qui veulent gagner et qui jouent avec cœur et passion. Le reste se révélera sur le terrain, j’en suis convaincu », lâche l'ancien joueur de l'OM, avant de révéler cette discussion secrète avec Kylian Mbappé.