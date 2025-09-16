Transfert à l’OM : Il répond à Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique avait été impressionné par Azzedine Ounahi, qui avait éliminé la Roja avec le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Des éloges sur lesquels est revenu l’international marocain lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de Gérone, qu’il a rejoint en provenance de l’OM.

Arrivé en fin de mercato en provenance de l’OM, Azzedine Ounahi était présenté en tant que nouveau joueur de Gérone ce mardi. Le milieu de terrain âgé de 25 ans a notamment été interrogé sur les éloges de Luis Enrique à son égard, après que le Maroc ait éliminé l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Quand Ounahi avait bluffé Luis Enrique « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m’a surpris », avait déclaré Luis Enrique, des propos qui ont touché l’international marocain (41 sélections).