Transfert à l’OM, il annonce des retrouvailles avec son «frère» !

Auteur d'un été très mouvementé pour réussir un mercato efficace, l'OM a fini son mercato en accueillant deux joueurs de West Ham, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le latéral gauche italien était ravi de revoir le Marocain à ses côtés pour affronter une nouvelle saison dans une autre équipe ensemble.

Formé à Santos, Emerson a ensuite joué à l'AS Rome, où il a acquis la nationalité sportive italienne. A 31 ans, il a donc rejoint l'OM, lui qui a déjà évoluer en Ligue 1 à l'OL en 2021-2022. Son arrivée a eu lieu au même moment que Nayef Aguerd, qu'il retrouve donc. Il n'a pas caché sa grande joie.

Emerson ravi de retrouver Aguerd

En recrutant Emerson pour environ 1M€, l'OM a réalisé une belle opération. Le club a également recruté Nayef Aguerd, une piste longuement évoquée au cours de l'été. Un double recrutement qui fait plaisir à l'international italien. « On a une grande amitié avec Aguerd. On a passé trois années ensemble. C'est un grand joueur, et en tant que personne, c'est comme un frère » dit-il dans un live sur Twitch ce vendredi.

L'OM doit répondre

Auteur d'un grand mercato qui donnait l'eau à la bouche, l'OM n'a pas démarré sa saison de la meilleure des manières. La défaite face à l'OL le week-end a confirmé ce début mitigé. Le retour en Ligue 1 sera très important, avec les nouvelles recrues Emerson Palmieri et Nayef Aguerd.

