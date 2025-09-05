Transfert à l’OM, il annonce des retrouvailles avec son «frère» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un été très mouvementé pour réussir un mercato efficace, l'OM a fini son mercato en accueillant deux joueurs de West Ham, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le latéral gauche italien était ravi de revoir le Marocain à ses côtés pour affronter une nouvelle saison dans une autre équipe ensemble.

Formé à Santos, Emerson a ensuite joué à l'AS Rome, où il a acquis la nationalité sportive italienne. A 31 ans, il a donc rejoint l'OM, lui qui a déjà évoluer en Ligue 1 à l'OL en 2021-2022. Son arrivée a eu lieu au même moment que Nayef Aguerd, qu'il retrouve donc. Il n'a pas caché sa grande joie.

Emerson ravi de retrouver Aguerd En recrutant Emerson pour environ 1M€, l'OM a réalisé une belle opération. Le club a également recruté Nayef Aguerd, une piste longuement évoquée au cours de l'été. Un double recrutement qui fait plaisir à l'international italien. « On a une grande amitié avec Aguerd. On a passé trois années ensemble. C'est un grand joueur, et en tant que personne, c'est comme un frère » dit-il dans un live sur Twitch ce vendredi.