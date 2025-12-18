Transfert à l’OM : De Zerbi lui claque la porte au nez !

Axel Cornic

Cet été, l’Olympique de Marseille a réussi à retenir ses meilleurs éléments, avec notamment un Pierre-Emile Højbjerg qui a la cote à l’étranger. Et ça devrait recommencer, puisque la presse italienne a déjà annoncé que la Juventus souhaiterait faire tout son possible pour s’attacher les services de l’international danois.

Ce mercato de janvier pourrait bien être le point de bascule de la saison. L’OM a la chance de se renforcer pour espérer peut-être venir véritablement gêner le PSG et le RC Lens dans la course au titre de Ligue 1. Mais les dirigeants du club phocéen devront surtout retenir les meilleurs joueurs de l’équipe.

Un deal avec la Juventus ? Ça commence par Pierre-Emile Højbjerg, véritable pilier du dispositif de Roberto De Zerbi à l’OM. La Juventus souhaiterait offrir des renforts à Luciano Spalletti et le milieu danois serait tout en haut de la liste. Certains médias en Italie ont même parlé d’un possible échange avec Manuel Locatelli, que certains connaissent très bien à Marseille.