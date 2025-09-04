Transfert à l’OM : «Cela n'a pas été facile», le gros dilemme d’une star !

Si son arrivée à l’Inter Milan a finalement ouvert la porte à Benjamin Pavard, Manuel Akanji aurait pu rejoindre l’OM en fin de mercato. Marseille était intéressé et comme il l’a expliqué en conférence de presse, l’international suisse savait qu’il lui serait difficile d’être titulaire à Manchester City. Il avait d’autres options, mais a finalement décidé de s’engager avec les Nerazzurri.
À la recherche de renforts en défense en toute fin de mercato, l’OM s’est notamment intéressé à Manuel Akanji (30 ans). L’international suisse (71 sélections) a finalement décidé de rejoindre l’Inter Milan, qui a alors ouvert la porte à Benjamin Pavard (29 ans), prêté avec option d’achat à Marseille.
« Il y avait d'autres options, cela n'a pas été facile pour mon agent »
« Il y avait d'autres options, cela n'a pas été facile pour mon agent », a avoué Manuel Akanji ce mercredi, lui qui est actuellement avec la sélection suisse. « Mais j'avais les idées claires : je voulais continuer à jouer au plus haut niveau européen et avec l'Inter, j'y suis certainement parvenu. Mon premier maillot de football était celui de Christian Vieri, lorsqu'il jouait justement à l'Inter. Le club avait déjà essayé de m'engager il y a trois ans. Et puis, le petit ami de ma sœur est un grand fan de l'Inter. Donc oui, j'ai déjà plusieurs liens avec cette équipe. »
« Pep Guardiola nous a dit ouvertement qu'il ne serait facile pour personne d'avoir une place »
Manuel Akanji avait été prévenu par Pep Guardiola qu’avoir du temps de jeu lui serait difficile à Manchester City en raison de la concurrence et a alors envisagé un départ, trois ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund : « Nous étions six défenseurs centraux. Pep Guardiola nous a dit ouvertement qu'il ne serait facile pour personne d'avoir une place fixe, et c'est ce qui s'est passé. Au final, ce n'était pas une situation idéale, mais j'étais conscient de la concurrence. »