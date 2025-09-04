Transfert à l’OM : «Cela n'a pas été facile», le gros dilemme d’une star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son arrivée à l’Inter Milan a finalement ouvert la porte à Benjamin Pavard, Manuel Akanji aurait pu rejoindre l’OM en fin de mercato. Marseille était intéressé et comme il l’a expliqué en conférence de presse, l’international suisse savait qu’il lui serait difficile d’être titulaire à Manchester City. Il avait d’autres options, mais a finalement décidé de s’engager avec les Nerazzurri.

À la recherche de renforts en défense en toute fin de mercato, l’OM s’est notamment intéressé à Manuel Akanji (30 ans). L’international suisse (71 sélections) a finalement décidé de rejoindre l’Inter Milan, qui a alors ouvert la porte à Benjamin Pavard (29 ans), prêté avec option d’achat à Marseille.

« Il y avait d'autres options, cela n'a pas été facile pour mon agent » « Il y avait d'autres options, cela n'a pas été facile pour mon agent », a avoué Manuel Akanji ce mercredi, lui qui est actuellement avec la sélection suisse. « Mais j'avais les idées claires : je voulais continuer à jouer au plus haut niveau européen et avec l'Inter, j'y suis certainement parvenu. Mon premier maillot de football était celui de Christian Vieri, lorsqu'il jouait justement à l'Inter. Le club avait déjà essayé de m'engager il y a trois ans. Et puis, le petit ami de ma sœur est un grand fan de l'Inter. Donc oui, j'ai déjà plusieurs liens avec cette équipe. »