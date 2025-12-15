Transfert à l'étranger : L'OM reçoit une réponse !

Axel Cornic

Le mercato hivernal approche à grands pas et plusieurs pistes sont annoncées à l’Olympique de Marseille, qui a déjà beaucoup recruté cet été. Un nouveau renfort pourrait débarquer au poste de latéral droit avec Brooke Norton-Cuffy, l’une des grandes révélations de cette première partie de saison en Serie A.

Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria est à la recherche de nouveau renforts à offrir à Roberto De Zerbi. Ça tombe bien, l’occasion parfaite va se présenter pour l’OM avec le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours.

Norton-Cuffy a tapé dans l’œil de l’OM Des nombreuses pistes sont déjà annoncées du côté de l’OM, avec notamment un jeune talent anglais qui a dû quitter la Premier League pour exister... un peu comme un certain Mason Greenwood ! Il s’agit de Brooke Norton-Cuffy, ancien prodige d’Arsenal, qui a explosé cette saison en Serie A avec le Genoa.